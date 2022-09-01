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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'dan kısa kısa

AA

Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescil Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Karaman'da coğrafi işaret tescili ve geleneksel ürün adı tescili muhtemel ürünler hakkında değerlendirme gerçekleştirilip, başvurular ele alındı.

Vali Akkoyun, Karaman'da birçok yöresel ürünün coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil potansiyeline sahip olduğunun belirtti.

Coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çeken Akkoyun, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret tescili sayesinde ürünlerimizin kalitesini koruyacak, taklit edilmesinin önüne geçecek, yerel üretim, kırsal kalkınma ve ilimiz turizmini desteklemekle birlikte ülkemizin milli ve kültürel değerlerine katkı sağlamış olacağız. Coğrafi işaret tesciliyle geleneksel ürünlerimizin unutulmasının, kaybolmasının önüne geçeceğiz."

- Milletvekili Şeker, köy ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker merkeze bağlı köyleri ziyaret etti.

Milletvekili Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Terlemez ile Çukurbağ, Çatak, Dağkonak, Yılangömü, Göcer ve Pınarbaşı köylerini ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Şeker ve beraberindeki heyet İl özel idare ekiplerince Göcer Köyü Kayapınar mahallesinde yapılan 2 kilometrelik asfalt yolda incelemede bulundu.

- KMÜ Genel Sekreterlik'te Görev Değişimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genel Sekreter Vekilliği görevine atanan Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Harun Çöpür, görevine başladı.

Bir süredir KMÜ Genel Sekreter Vekilliğini yürüten İbrahim Karagöz, görevini devretti.

KMÜ Rektör Prof. Dr. Namık Ak, huzur ortamında birlik beraberlik içerisinde çalışma vurgusu yaparak, göreve yeni atanan Çöpür ile genel sekreter yardımcılığı görevine devam edecek İbrahim Karagöz'e başarılar diledi.

Devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin ile daire başkanları ve idari personel katıldı.

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