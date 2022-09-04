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Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

AA

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta Zekeriya Kaya (67) ile Hayrettin Akdağ (58) arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada tarafların karşılaşması ve tartışması yer alıyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kaya'nın, Akdağ'ı bıçakla yaraladığı görüntüye yansıyor. Görüntüde Akdağ'ın üzerindeki tabancayla Kaya'ya birkaç kez ateş ettiği görülüyor.

Kayıtlara Akdağ'ın olay yerinden uzaklaşması da yansıyor.

Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta dün karşılaşan Kaya ile Akdağ arasında küfür meselesinden tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kaya silahla, Akdağ ise bıçakla yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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