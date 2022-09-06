Karaman'da "Her Şey Matematik ile Başlar Projesi" tanıtıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen Erasmus+ Programları kapsamında "Her Şey Matematik ile Başlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, bir otelde düzenlenen toplantıda, matematikte öğrenme sorunları yaşayan öğrenciler için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında diğer ülkelerle de görüşerek onları da projeye dahil ettiklerini aktaran Çalışkan, "Projeye 6 ülkedeki meslektaşlarımızı da dahil etti. Projemizi bir mobil uygulamaya dönüştürdük. Bu projede emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılıç ise projenin temelinde aslında matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespitinin olduğunu belirtti.

Matematik öğrenme güçlüğünün Türkiye'de ve tüm dünyada olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Matematiği bir türlü öğretemiyoruz ya da öğrenemiyoruz. Bu alanda matematik öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri tespit etmek, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Romanya ile mobil uygulama geliştirmeyi planlıyoruz. Uygulama 33 dile çevrilecek. Dünyadaki herkesin ücretsiz kullanımına açacağız. Matematik seferberliğini tüm dünyaya yaymış olacağız."

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