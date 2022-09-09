Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak tedbirler değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak tedbirler değerlendirildi

AA

Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak tedbirler değerlendirildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da yeni eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını ve başarılarla geçmesini diledi.

Karaman'ın eğitimde başarısını yükseltmek için özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Akkoyun, "Şehrimizde başarı oranının en üst seviyeye çıkması için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye hazırız. İmkan anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Yeter ki çalışılsın, yeter ki gayret edilsin. İnanırsak, gayret edersek, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur." ifadesini kullandı.

Akkoyun, okul bahçelerinin hafta sonları çocukların oyun oynaması için açık tutulacağını, çocukların hafta sonlarını güvenli bir ortamda oyun oynayarak geçirebileceğini, hafta içi günler için de gerekli tüm asayiş ve trafik tedbirlerini aldıklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da 116 bin 800 boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Karaman'da 116 bin 800 boş makaron ele geçirildi
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karaman'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karaman'da temaslarda ...
Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.