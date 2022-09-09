Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak tedbirler değerlendirildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da yeni eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını ve başarılarla geçmesini diledi.

Karaman'ın eğitimde başarısını yükseltmek için özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Akkoyun, "Şehrimizde başarı oranının en üst seviyeye çıkması için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye hazırız. İmkan anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Yeter ki çalışılsın, yeter ki gayret edilsin. İnanırsak, gayret edersek, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur." ifadesini kullandı.

Akkoyun, okul bahçelerinin hafta sonları çocukların oyun oynaması için açık tutulacağını, çocukların hafta sonlarını güvenli bir ortamda oyun oynayarak geçirebileceğini, hafta içi günler için de gerekli tüm asayiş ve trafik tedbirlerini aldıklarını söyledi.





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