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Karaman'dan Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

AA

Karaman'dan Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'daki sel bölgesine uğurlandı.

Valiliğin düzenlediği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanlarının destek verdiği kampanya kapsamında Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için yardım tırı hazırlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 2 tır, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle yola çıktı.

Vali Tuncay Akkoyun, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkenin neredeyse 3'te 2'sinin sular altında kaldığını söyledi.

Sel nedeniyle insanların öldüğünü, çok sayıda kişinin de mağduriyet yaşadığını aktaran Akkoyun, "Buna duyarsız kalmamız mümkün değil. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız, büyük bir devletiz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum coğrafyalarda veya afet yaşanan bir coğrafyada geçmişte olduğu gibi, bugün de duyarsız kalmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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