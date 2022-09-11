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Karaman'da hayatını kaybeden gencin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

AA

Karaman'da hayatını kaybeden gencin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

KARAMAN (AA) - Karaman'da, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski'nin organları yakınları tarafından bağışlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 1 haftadır tedavi gören Eski'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi, Eski'nin organlarını bağışladı.

Yapılan operasyonla Eski'nin kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı. Hava ambulansı ile bir böbrek Konya'ya, kalp, karaciğer ve diğer börek ise Antalya'ya gönderildi.

Eski'nin amcası Şaban Eski, gazetecilere, diğer insanlara örnek olması açısından organ bağışında bulunulduğunu belirterek, "Organları alanlara Allah'ım sağlıklı ömürler versin. Onların hayır duası da bizim çocuğumuza Allah katında hayır, duası, sevabı onun olsun. Organ bağışı konusunda biz aileye öncülük ettik, yardımcı olduk. Organ bağışı konusunda bilinçlendirdik. Onlar da organların verilmesini istedi. Herkesin başına her şey gelebilir. Gün gelir bu birbirimize de takılır. Bizim de ihtiyacımız olabilir. Bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Okan Eski'nin dayısı İsmail Atçeken ise "Acımız büyük ama üzüntü bir yere kadar. 'Bizim acımız büyük ama başka insanların acısını dindirir.' diye bir aileyle konuştuk. Onlar da organları bağışlama konusunda destek oldular. İnsanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Organları toprağa verip de çürütmesinler. Birilerinin acısına bir nebze de olsa çare olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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