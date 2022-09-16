Karaman'da hastanın mesanesinden 1 kilo 50 gram taş çıktı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da "idrar yaparken yanma" şikayeti ile hastaneye başvuran bir hastanın mesanesinden, bir kilo 50 gram taş çıkartıldı.

Karaman'da ikamet eden 27 yaşındaki Barış Yıldız, "idrar yaparken yanma" şikayeti ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen röntgende hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi.

Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan operasyon ile 2 taş alındı.

Erbay, yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerle mesanede iki adet taş tespit edilmesi üzerine hastaya acil müdahale ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Literatürde, tüm dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük mesane taşının ağırlığının bin 900 gram olduğu bilinmektedir. Çıkarılan taşların toplam ağırlığı bir kilo 50 gram olarak tespit edildi. Bu büyüklükteki ve ağırlıktaki dev mesane taşının Türkiye sınırları içerisinde çıkarılan en büyük mesane taşı olduğunu düşünmekteyiz."

Hastanenin Başhekimi Dr. öğretim üyesi Ahmet Yılmaz ise hastanenin bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.





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