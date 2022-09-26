Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği gerçekleştirildi.



Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri ellerinde "Yaya öncelikli trafik için el ele", "Araçlar dursun yayalar geçsin", "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "İlk geçiş hakkı yayanındır" yazılı dövizler taşıdı.

Polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve öğrenciler, yolun karşısına geçerek yaya geçidinin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Vali Akkoyun, öğrencilere boyama kitabı dağıttı.

Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerden yaya geçitlerinden geçerken yayalara yol vermelerini bu konuda daha hassas davranmalarını istedi.

Sürücüleri ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 2018 yılında yapılan bir değişiklikle yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitlere yaklaşırken araçlar yavaşlamak zorundalar. Bu yaya ve okul geçitlerinde geçmek için hazır bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorunlar. Karaman’da eğitim ve öğretim dönemi açıldı. Çocuklarımız, yavrularımız okullara gidip geliyorlar. Okulların önlerinde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerimizin daha dikkatli, daha yavaş ve hatta öğrencilerimize kolaylık sağlayarak ilk geçiş hakkını ona vererek daha hassas olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte hem bu anlamda bir farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızı özellikle sürücülerimizi bilinçlendirmek amacıyla bu konuya ne kadar büyük önem verdiğimizi ifade etmek adına öğrencilerimizi okulun önünde hep beraber yaya geçidinde beraber yürüyerek geçtik."

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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