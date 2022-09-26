Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği düzenlendi

AA

Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği gerçekleştirildi.

Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri ellerinde "Yaya öncelikli trafik için el ele", "Araçlar dursun yayalar geçsin", "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "İlk geçiş hakkı yayanındır" yazılı dövizler taşıdı.

Polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve öğrenciler, yolun karşısına geçerek yaya geçidinin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Vali Akkoyun, öğrencilere boyama kitabı dağıttı.

Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerden yaya geçitlerinden geçerken yayalara yol vermelerini bu konuda daha hassas davranmalarını istedi.

Sürücüleri ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 2018 yılında yapılan bir değişiklikle yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitlere yaklaşırken araçlar yavaşlamak zorundalar. Bu yaya ve okul geçitlerinde geçmek için hazır bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorunlar. Karaman’da eğitim ve öğretim dönemi açıldı. Çocuklarımız, yavrularımız okullara gidip geliyorlar. Okulların önlerinde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerimizin daha dikkatli, daha yavaş ve hatta öğrencilerimize kolaylık sağlayarak ilk geçiş hakkını ona vererek daha hassas olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte hem bu anlamda bir farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızı özellikle sürücülerimizi bilinçlendirmek amacıyla bu konuya ne kadar büyük önem verdiğimizi ifade etmek adına öğrencilerimizi okulun önünde hep beraber yaya geçidinde beraber yürüyerek geçtik."

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.