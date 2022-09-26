KMÜ'de yeni akademik yıl başladı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2022-2023 akademik yılı başladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üniversitenin 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu ile her geçen gün daha da büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Ak, "Biz büyük bir aileyiz. Yeni akademik yılda tüm öğrencilerime ve hocalarıma üstün başarılar diliyorum. Şimdiye kadar KMÜ' tüm imkanlarını öğrencilerinin gelişimleri için seferber ettik. Yeni dönemde de öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışını sürdüreceğiz." dedi.

Genç, dinamik ve çalışkan yapısı ile KMÜ'nün sadece Karaman'ın değil, aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Ak, şunları söyledi:

"Üniversitemiz bilime, kültüre, sanata ve spora verdiği değer ve özgün çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sinin emanet edileceği gençlerimizi nitelikli birer birey olarak yetiştirmekte ve büyüyen ülkemizin gelişimine güçlü bir katkı vermektedir. Bu yıl tüm kontenjanlarımızda yüzde 100’lük doluluğa ulaşılmıştır. Bu da bizlere KMÜ'nün en fazla tercih edilen üniversitelerden biri olduğunu göstermektedir. Uzun ve zorlu bir sınav sürecinin ardından KMÜ ailesine katılmaya hak kazanan yeni öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara ömürlerinin en güzel ve verimli yıllarını içine alan üniversite yaşamlarında üstün başarılar diliyorum."

KMÜ'nün dünyanın en etkili bilim insanları listesinde ön sıralarda yer alan birçok akademisyeninin olduğunu hatırlatan Rektör Ak, bir taraftan bilimsel çalışmalar gerçekleştirirken diğer yandan da gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak ülkemizin yarınlarını inşa ettiklerini kaydetti.

Ak, "Türkiye'mizin son dönemde yazdığı başarı hikayesine biz de üniversite olarak önemli başarı öyküsüne katkı vermekte ve bunun iftiharını yaşamaktayız. Arif, asil, aziz, necip ve kahraman milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir sorumlulukla yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize, şehrimize ve vatanımıza hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

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