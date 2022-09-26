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Ermenek Belediye Başkanı Zorlu mahalle muhtarlarla bir araya geldi

AA

Ermenek Belediye Başkanı Zorlu mahalle muhtarlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Zorlu, Belediyenin toplantı salonunda buluştuğu mahalle muhtarlarına, her fırsatta mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla yerel yöneticiler arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Sizler mahallelerimizde bizlerin eli kulağısınız. Sorunları, ihtiyaçları en iyi sizler bilmektesiniz. Bu tür toplantıların amacı da bu sorunları sizlerden duyup, neler yapabileceğimize beraber karar verebilmek. Bu kenti ortak akılla yöneteceğiz. Bizler için her fikir önemli. Toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum."

Toplantıda mahalle bazında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İletilen taleplerin hızlı bir şekilde sonuca bağlanması için birim müdürlerine talimat verildi.

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