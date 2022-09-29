Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, ilkokul öğrencileriyle İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Cumhuriyet Parkı önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Vali Akkoyun, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Akkoyun, gazetecilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 2018 yılındaki değişiklikle yaya geçitlerinde ve okul geçitlerinde önceliğin yayalara, öğrencilere ait olduğuyla ilgili düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı.

Sürücülere yaya geçitlerine yaklaştıklarında daha duyarlı davranmalarını isteyen Akkoyun, şunları söyledi:

"Karaman'da sürücülerimize bizler burada öğrencilerimizle bir çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde sürücülerimiz daha duyarlı daha dikkatli olsunlar. Önceliği yayaya, öğrencilerimize, çocuklarımıza versinler. Amacımız, temennimiz sürücülerin daha duyarlı daha dikkatli, daha yavaş ve hassas olmaları. Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek, hatta yaralanma ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çok büyük görevler düşüyor."

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