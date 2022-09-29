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KMÜ'de buğday tohumu ıslah süresi 12-13 yıldan 3-4 yıla düşürüldü

AA

KMÜ'de buğday tohumu ıslah süresi 12-13 yıldan 3-4 yıla düşürüldü

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yürütülen çalışmayla buğday tohumu ıslah süresinin 12-13 yıldan 3-4 yıla düşürüldüğü bildirildi.

KMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevzat Aydın, yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarda ülkemizde hızlı ıslah teknolojisiyle geliştirilen 4 adet durum buğday tohumuna üretim izni alındığını belirtti.

Buğdaylara Tulan, Beken, Primis ve Fertilis isimleri verildiğini ifade eden Aydın, "Kamu-üniversite iş birliği kapsamında da Tarım Bakanlığının izniyle Samsun’daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yürütülen proje ile geliştirilen ekmeklik buğday tohumu 'Akhoca' ismini aldı. Bu tohumlar Türkiye'de hızlı ıslah teknolojisiyle geliştirilen ilk tohumlar olarak tarım tarihine geçti." dedi.

Hızlı ıslahın sera şartlarında ışıklanma süresinin uzatılmasına ve ürünün erken hasat edilmesi yoluyla zaman kazanmaya dayanan sade bir teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Aydın, birçok yeniliğe de açık olan teknolojide yaptıkları yeni çalışmalar ile tohum geliştirme çalışmalarının çok daha kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Buğdayda 12-13 yıl olan tohum geliştirme çalışmalarını 3-4 yıla indirdiklerinin altını çizen Aydın şunları kaydetti:

"2030 yılıyla birlikte bütün ülkeler için gıda güvenliğini tehdit eden en önemli sorun kuraklık olacak. Dolayısıyla bu tehdide karşı tohum geliştirme çalışmaları çok daha fazla önem kazanacak. Gerek buğday kalitesinin artırılması gerekse de hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı tohumların ortaya çıkarılması tohum geliştirme çalışmalarının devletlerin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Konuyu sadece buğdaya indirmemek gerekiyor. Mercimek, nohut, mısır ve hatta meyve ıslahında da bu teknoloji kullanılmaya başlandı. Bizim de hedeflerimiz arasında bu çeşitleri artırmak bulunuyor."

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da başarılı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Nevzat Aydın ile üniversitenin tüm bilim insanlarını tebrik etti.

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