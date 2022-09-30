Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:

KARAMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid gecesinin idrak edileceğini hatırlatarak, "Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler Haftasında camilerin fonksiyonunu, camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Karaman'a gelen Erbaş, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Mübarek bir günde Karaman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erbaş, 4 ay önce göreve başlayan Vali Akkoyun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Karaman'ın Türk dilinin başkenti olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak il ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiğimiz 43'üncü ilimiz oldu. Bizim il buluşmaları ismiyle yaptığımız ziyaretlerde ilk ziyaretimiz burada olduğu gibi valilikler oluyor. Burada inşallah bir kaç senedir yapılamamış olan hafızlık icazet merasimimiz de var. Üniversite camimizin açılışı bizi ayrıca mutlu edecek. Üniversitelerimizde camilerimizin minarelerimizin yükselmiş olması, gençlerimizin camilerle buluşmaları, ibadetlerini rahat şekilde yapmaları hepimizi sevindiriyor. Akşam da STK temsilcileriyle bir istişare toplantımız olacak. Karaman'da daha nitelikli çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve STK'larla birlikte el birliğiyle nasıl yapabiliriz bunun müzakeresini yapacağız."

Erbaş, daha sonra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye ziyaretinden sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yunus Emre Yerleşkesinde bulunan caminin açılışına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Caminin açılışının Camiler Haftası'nın başlangıcında olması çok anlamlı. İnşallah Camiler Haftası boyunca ülkemiz genelinde işleyeceğimiz 'Peygamberimiz cami ve irşat' konusuna katkı sağlar." dedi.

- "Camiler şehirlerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür"

Erbaş, camilerin şehirlerin münevver olmasına kakı sağlayan kurumlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu caminin üniversitenin içinde olması çok anlamlı. Şimdi sizlere iki kavram arasındaki irtibatı aktarmak istiyorum. Üniversitesinin Arapça karşılığı camiadır. Bizim ibadethanemizin ismi de camidir. Camia ilim insanlarını bir araya toplayan mekan demektir. Cami de ibadet için ilim irfan sahibi olsunlar diye insanları bir araya toplayan mekan anlamına gelir. Cami aynı zamanda Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından birisidir. Camiler şehirlerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür. Kampüslerimize girdiğimizde minarelerimizin yükseldiği camilerimizi görünce bir Müslüman olarak iftihar ediyoruz, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Peygamberin doğumunu önümüzdeki hafta cuma akşamı idrak edeceğiz. Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler haftasında camilerin fonksiyonunu camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak hocalarımız cami dersleriyle namaz öncesi namaz sonrası Kuran'ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal derslerimizle insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Önlerine diz çökün, 'Bana Kuran öğretin' deyin."

Caminin açılışına Erbaş'ın yanı sıra Vali Akkoyun, Başkan Kalaycı KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
KMÜ'de buğday tohumu ıslah süresi 12-13 yıldan 3-4 yıla düşürüldü
YEREL HABERLER KMÜ'de buğday tohumu ıslah süresi 12-13 yıldan 3-4 ...
Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı
YEREL HABERLER Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" ...
Vali Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.