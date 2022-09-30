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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Karaman'da hutbe irat etti:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Karaman'da hutbe irat etti:

KARAMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurtuluşun yolunun Rabb'e kulluktan, O'na secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçtiğini belirterek, "Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan, huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden, O'nu her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir." dedi.

Erbaş, Karaman'da açılışını yaptığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Camisinde irat ettiği, "O'nun Çağrısı " konulu hutbeye, Allah'ın insanı en güzel şekilde yarattığını, sayısız nimetlerle donattığını söyledi.

Bütün peygamberlerin insanlığı Hakk'a ve hakikate davet edip, ebedi kurtuluşa çağırdıklarını aktaran Erbaş, "Bu çağrı, bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı, kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme ve yüceltme çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula kul olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı, ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin hâkim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir. Bu davete icabet eden kurtuluşa erer." diye konuştu.

- "O'nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır"

Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu ilahi çağrının son davetçisi, en güzel temsilcisi olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.' buyurarak Peygamberimiz, imana ve güzel ahlaka davet etmiştir. O'nun çağrısına kulak vermek, güzel ahlakı ile ahlaklanmak mümin için en büyük görevdir. O'nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Nitekim bütün Müminler her gün beş kere 'Haydi namaza', 'Haydi Kurtuluşa' diye minarelerden yükselen ezanlarla çağrılırlar. O'nun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabb'imiz, 'Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabb'inize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.' buyurarak bu gerçeği bütün insanlığa hatırlatmaktadır. Kurtuluşun yolu bu çağrıya kulak vermekten geçer. Kurtuluşun yolu Rabb'imize kulluktan, O'na secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçmektedir. Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan, huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden, O'nu her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir."

Başkanlığın bu yılki temayı "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlediğine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa onun irşat, tebliğ ve davet yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durup, din hizmetine emek vermiş hocalarımızı, kadirşinas milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği fedakarlıkları hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu haftaların aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze camilerimizi inşa, imar ve ihya eden cemaatimizden, din görevlilerimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Siz kıymetli kardeşlerimizi gerçekleştireceğimiz bütün faaliyetlere katılmaya davet ediyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun."

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.


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