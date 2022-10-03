Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.
Cumhuriyet Parkı önünde başlayan kortej yürüyüşü İsmet Paşa Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erdi.
Meydanda kurulan spor alanlarında Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, sporcularla birlikte badminton oynadı, sporcular ile sohbet etti.
Düzenlenen yürüyüşe Vali Akkoyun’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri, sporcular ile vatandaşlar katıldı.