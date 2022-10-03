Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da, 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.



Cumhuriyet Parkı önünde başlayan kortej yürüyüşü İsmet Paşa Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erdi.

Meydanda kurulan spor alanlarında Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, sporcularla birlikte badminton oynadı, sporcular ile sohbet etti.

Düzenlenen yürüyüşe Vali Akkoyun’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri, sporcular ile vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.