Karaman'da Kat-ı Sanatı ve Halı Dokuma sergisi açıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Dursun Fakih Huzurevi Müdürlüğü'nce 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 3 boyutlu Kat-ı Sanatı ve Halı Dokuma sergisi açıldı.

Hatuniye Medresesi'nde açılan sergiyi gezen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.

Program huzurevi sakinlerinin verdiği konserle sona erdi.

Açılışa, Vali Akkoyun'un yanı sıra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, huzurevi sakinleri ile vatandaşlar katıldı.





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