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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

AA

Karaman'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

KARAMAN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Karaman'da eğitimlere başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda kente getirilen Deprem Simülasyon Tırı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında eğitime başladı.

Öğrenciler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim alıyor.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü münasebetiyle Karaman'da afet risklerini azaltma temasıyla bazı etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Akkoyun, "Deprem simülasyon tırımızda öğrencilerimizle birlikte 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin bire bir aynısını yaşadık. Rabbim bir daha ülkemizin hiçbir yerinde böyle afetler göstermesin. Benim için de çok anlamlı ve manidardı. Elazığ depreminde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AFAD İl Müdürü Şerife Han ise deprem tırlarından Türkiye'de dört tane olduğunu belirterek, "Özellikle 13 Ekim Risk Azaltma Günü dolayısıyla tırı davet ettik. Bu simülasyon tırımızla özellikle depremi çok yaşayan bir ülke olarak deprem anı, öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatılması noktasında daha etkin farkındalık oluşturmak için simülasyon tırlarımızı kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Efsa Yardımcı ise "Sallanırken biraz korktum. Gerçek deprem oluyormuş gibi hissetim ve hemen sıranın altına girdim." şeklinde konuştu.

Deprem anında doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılması amaçlanarak, gerçeğe en yakın deprem tecrübesi yaşatılarak öğrencilerde afet farkındalığının oluşmasını sağlayacak tır, 5 Ekim'e kadar Karaman'da bulunacak.



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