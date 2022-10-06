Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Mevlit Kandili mesajı

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında Mevlit Kandilinin tüm insanlığa ve özellikle Türk-İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirdiği bu kutlu gecenin, hayırlar getirmesi temennisiyle, birlik ve beraberliğimize, sağlık ve berekete vesile olması diliyor, tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandilini en kalbi dileklerimle kutlayarak, Karamanlı hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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