Karaman'da atletizm yarışması düzenlendi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında 150 sporcu birincilik mücadelesi verdi.

3-9 Ekim'de kutlanan "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor müsabakaları devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu tartan pistte düzenlenen atletizm yarışmaların da 150 sporcu birincilik için mücadele etti.

7-13 yaş grubunda yapılan yarışmalarda sporcular 60, 800, 1000 ve 1500 metre kategorisinde yarıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.

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