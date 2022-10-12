Karaman'dan kısa kısa

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi( KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitedeki akademik birimlerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya fakülte dekanları, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile enstitü müdürleri katıldı.

Karaman, dekan ve müdürlerden kendi akademik birimlerinin fiziki, idari ve akademik yapısıyla ilgili bilgi aldı.

Üniversitelerin şehirler için önemli bir değer ve motor gücü olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Üniversite, en nitelikli insanların olduğu kurumlardır. Dolayısıyla da üniversite her açıdan kaliteli ve nitelikli iş yapmalıdır. Topluma yaptıklarıyla örnek olmalıdır. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet uygulamaları olmak üzere üç önemli görevi vardır. Bu üç alanda da kaliteyi önemsemeli, artırmalıyız. Yeni dönemde üniversitemizin öncelikleri; kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşma olmalıdır."

Karaman, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak yöneticilere başarılar diledi.

- Gençlik buluşması düzenlendi

İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla gençlik buluşması programı düzenlendi.

Valide Sultan Camisi'nde gerçekleşen buluşmaya İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başlayan programda gençlere hitap eden Gürbüz, şunları söyledi:

"Bu tür programlar vesilesiyle gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donatılmış, ülkesine ve milletine yararlı birer birey olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Toplumumuzda camilerimiz ibadet etme yeri olmalarının yanı sıra Müslümanların erkeği, kadını ve çocuğuyla birlikte eğitim aldıkları, bir araya geldikleri sosyal ve kültürel mekanlardır. Sizlerden istirhamımız camilerimizi asla boş bırakmayın."

Program yapılan dua ve ikramlarla sona erdi.

- Yurtlarda kalan öğrenciler Karaman'ı gezdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaman Kız Yurdu'ndan kalan öğrenciler için uyum programı kapsamında günübirlik gezi programı düzenlendi.

Düzenlenen gezi programında öğrenciler, Karaman Müzesi, Aktekke Cami ve Tartan Konağı gibi kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimiz için uyum programları kapsamında günübirlik gezi programları düzenliyoruz. Her yurdumuz belirli günlerde öğrencilerimiz için gezi programı düzenleyerek, öğrencilerimizin kenti yakından tanımasına yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.





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