Karaman'dan kısa kısa

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan DSİ 42. Şube Müdürlüğüne ziyaret etti.

Akkoyun, ziyarette Şube Müdürü Halil İbrahim Özoğlu ve teknik heyetten ilde DSİ tarafından inşası gerçekleştirilen, planlaması yapılan gölet ve sulamalar ile taşkın kontrol tesisleri hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, 150 kilometrelik dere ıslahı çalışmalarının önemini belirterek, DSİ 42. Şube Müdürlüğü personellerine kolaylıklar diledi.

Vali Akkoyun, Merkeze bağlı Pınarbaşı köyünü de ziyaret etti.

Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Akkoyun ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Akkoyun, daha sonra köyde bulunan pınarda incelemelerde bulundu.

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