Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, İ.Ş, M.P. ve A.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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