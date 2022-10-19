Karaman'dan kısa kısa

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı devam eden Karaman Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten inşaat süreci ve stadyumun fiziksel özellikleri hakkında detaylı bilgi aldı.

- "Bir Millet İki Devlet" Uluslararası Resim Yarışması

Azerbaycan’da düzenlenen "Bir Millet İki Devlet Uluslararası Resim Yarışması"nda birinci olan Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Neslihan Eke, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Eke Akkoyun'a yarışma ve eseri hakkında bilgi verdi.

Akkoyun, Neslihan Eke'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

- Vali Akkoyun'a ziyaretler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Vali Akkoyun, yeni Rektör Karaman'a görevinde başarılar diledi.

Ziyarette üniversiteyle ilgili konular hakkında görüşüldü.

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