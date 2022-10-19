Karaman Valisi Akkoyun'un, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında özverili bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında mühim görevler yürüten muhtarların, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu ve devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların vazifelerini her daim gayretli bir şekilde yerine getirdiğini ifade eden Akkoyun şunları kaydetti:

"Bu anlamda muhtarlarımıza verilen önemin bir göstergesi olarak 19 Ekim 2015'te muhtarlık müessesesinin kurulduğu 19 Ekim 1829'un yıl dönümü, 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Bu vesileyle devletimizin köy ve mahallelerdeki temsilcisi, vatandaşımızın sesi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik eder; vefat etmiş olan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık, mutluluk ve huzur dilerim."

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