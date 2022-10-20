KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesi Yukarıçağlar köyünde bulunan Sbide Antik Kenti'ndeki kazılar, bölgenin tarihine ışık tutacak.

Antik kentte bu yıl 30 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları, 3. sezonunda Karaman Müze Müdürlüğünce Selçuk Ecza Deposu ve Kazancı Belediyesi sponsorluğunda yürütülüyor.

Sbide Antik Kenti, Yukarıçağlar'ın kuzeyindeki "Hisarkaya" ya da "Sultan Tahtı" olarak isimlendirilen yamaçlarda yer alıyor. Kazı çalışmalarının sürdüğü antik kentin kalıntıları, geniş bir alana yayılmış durumda bulunuyor.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Anadolu coğrafyasının ilk çağdan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karaman'ın Orta Anadolu'da tarihi, kültürü, ekonomisi, insanlarının çalışkanlığıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu ifade eden Akkoyun, "İnsanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi, ilimizin kalkınması için tüm kamu kuruluşları olarak hep birlikte çalışıyoruz. Bunların yanı sına şehrin kültürünün tarihinin ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması ve korunması ebette hem devlet olarak bizlerin hem de vatandaşlarımızın görevi." diye konuştu.

Akkoyun, bir şehrin ekonomisi, sanayisi ve tarımının geliştirilmesi kadar tarihi ve kültürel varlığının ortaya çıkarılması, bunların korunması ve turizme kazandırılmasının da önemli olduğunu belirtti.

- "Sbide Antik Kenti'ndeki kazıları çok önemsiyoruz"

Bu anlamda Karaman merkez ve ilçelerindeki bazı alanlarda kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda tarihi varlıklarımızın, tarihi eserlerimizin ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması amaçlanmakta. Bu kapsamda Ermenek Yukarıçağlar köyünde bir kazı çalışmamız var. Bunun yanı sıra Gökçeseki, Kisse ve Topraktepe ören yerinde kazı çalışmaları sürüyor. Sbide Antik Kenti'ndeki kazıları çok önemsiyoruz. Burada çok büyük bir antik kent var. Sur yapılanması, kilisenin yapısı ve büyüklüğü, nekropolün büyüklüğü, buranın önemli bir yer olduğuna işaret ediyor."

Kazıda önemli buluntulara ulaşıldığına işaret eden Akkoyun, "Elde edilen buluntular en hassas şekilde incelenmekte. Bulunan cam, toprak, seramik eşyalar, sikkeler, ev eşyaları, çalışmalar bittikten sonra sergilenecek. Gelecek yıllardaki kazılarda, bölgenin şimdiye kadar gizli kalmış, tarihine ışık tutacak belge ve verilere ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

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