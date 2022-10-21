Karaman'da devlet yurtlarında ücretsiz kurslar başladı

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında öğrencilerin yıl boyunca faydalanabileceği ücretsiz kurslar başladı.

Yapılan anketlerin ardından ücretsiz verilecek eğitimlerde öğrenciler el sanatları, müzik ve görsel sanatlar, Türk İslam sanatları, dil kursları, atölye çalışmaları, dini ilimler atölyesi, edebiyat-okuma atölyeleri ve spor faaliyetler kategorilerinde 50'den fazla branşta ücretsiz eğitim görme şansı yakalayacak.

Yurtlarda belirlenen alanlarda verilecek eğitimlerde öğrenciler hem sertifika alma şansı, hem de ilgi duydukların alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yurtların artık sadece barınma yerleri değil, gençlerin eğitim görebildikleri ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebildikleri yerler haline geldiğini söyledi.

İl ve ilçelerde bulunan kız ve erkek yurtlarında eğitmenlerin ve antrenörlerin eşliğinde birçok farklı branşta ücretsiz kursların başladığına değinen Bebek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin açılan kurslara ilgisi bizleri son derece memnun etti. İnşallah gençlerimizin ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserler ve onların hünerli ellerinden sanata dönüşen değerli ürünlerini yıl sonunda açacağımız sergiyle vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecekleri birçok etkinlik eğitim sorumlularımız tarafından hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda gönüllü gençlerimizle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz."

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