Karaman'da Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci entegre kliniği açıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci entegre kliniği düzenlenen törenle açıldı.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan ve Ahmet Rıza Keleşoğlu Vakfı tarafından 2019 yılında yapımına başlanıp 2020 yılında da üniversiteye teslim edilen Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci entegre kliniği düzenlenen törenle açıldı.

12 bin metrekare kapalı alana sahip olan fakültenin 116 ünit kapasitesi bulunuyor. 8 ana bilim dalına ait 9 adet klinik, 1 adet elektronik laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı, 5 adet amfiden oluşan yapıya sahip olan fakültede 1 profesör, 1 doçent, 14 doktor öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunuyor.

Coğrafyamızın her yeri, ecdadımızın ilim, irfan ve hikmete verdiği ehemmiyetin bir göstergesi olarak medreselerle günümüz tabiriyle üniversiteler ile dolu olduğunu belirten Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehirdeki Hatuniye Medresesinin bunun en bariz örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Coğrafyamızın adeta dünyanın bilim ve sanat merkezi olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, konuşmasına şöyle devam etti;

"Tıptan Matematiğe, astronomiden sosyal bilimlerin her alanına kadar birçok disipline dair çok önemli çalışmalar ve buluşlar bizim topraklarımızdan neşet etmiştir. Örneğin medeniyetimizin münevverlerinden İbni Sina, engin tıp bilgisi ve derin tecrübesiyle dünyada tıp bilimine ışık tutmuş ve 10 seneyi aşkın bir sürede telif ettiği el-Kanunu fi't-tıbb adlı eseri, yüzlerce yıl tabiplerin başucu kitabı olmuştur. Aynı şekilde Ali Kuşçu, Farabi, Biruni, el-Cezeri ve İbn Haldun gibi bilim ve hikmetin kendisinde tecessüm ettiği nice şahsiyet, bir kutup yıldızı misali insanlığın yol göstericisi olmuştur. Medeniyetimizin temellerini ilk emir “oku” üzerine atan ecdadımız, tarih boyunca bilgiyi, irfanı ve hikmeti hayatlarında en ön planda tutmuş, Çin’de dahi olsa bilginin peşine düşmüş ve hayatları boyunca ilim öğrenmek için diyar diyar gezmişlerdir. Her ne kadar son iki asırdır üzeri örtülmeye çalışılsa da hakkı teslim edilmese de medeniyetimiz; dünya bilim, sanat ve kültür birikimine asla ve asla göz ardı edilemez çok önemli katkılar sağlamıştır. Her birimiz, hep birlikte çok çalışacağız ve ecdadımıza layık olmaya gayret edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, sizlerin her yönden gelişimi için fedakârca görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Diş Hekimliği Fakültesi Entegre Kliniğimizin şehrimiz için hayırlara ve hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum”

Açılış törenine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Hüsamettin Arslan ve Kazım Gücüyener, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

