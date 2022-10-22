Karaman'da araçların motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da önce park halindeki otomobilin ardından polis aracının motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.

Abbas Mahallesi 322. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesinin geldiğini duyan Rahime Şahin, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsüne ulaşıp, kaputu kaldırarak motor ile kaput arasında kalan yavruyu çıkardı.

Daha sonra kedi, çevredeki vatandaşlara verildi. Vatandaşların elinden kurtulan kedi, bu sefer trafik polisinin aracının motor kısmına girdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Şahin, gazetecilere, otomobilden kediyi çıkarmak için çok uğraştığını belirterek, "Yoldan geçen biri geldi. O yardım etti. Belki sütün kokusuna gelir diye süt alıp geldik. Kedi de çıkmadı. En son çare olarak ekipleri aramak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.





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