Karaman'da bir kişi tartıştığı hemşireyi silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, tartıştığı hemşireyi tabancayla yaralayarak aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen Hüseyin B. (28), burada görevli hemşire Emine A. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla hemşire Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Ağır yaralı olan Emine A. ve Hüseyin B, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve hemşire Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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