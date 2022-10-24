Karaman'da PTT'den kuruluş yılına özel 182. müşteriye hediye verildi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.



PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman PTT Başmüdürlüğü'ne gelen 76 yaşındaki Ali Işıkaltun'a, günün 182. müşterisi olması nedeniyle PTT Başmüdürü Faik Göksuçukur tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Başmüdür Göksuçukur, 182 yıl önce kurulan kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali sorumluluklarının bilinciyle vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Göksuçukur, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren PTT AŞ, geçmişten edindiği tecrübesi ile günümüz teknolojilerini birleştiriyor ve sorumlu oldukları tüm alanlarda modern çalışma prensipleri ile her geçen gün sayısı artan yeni konsept iş yerlerinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Şirketimizin sürdürdüğü çalışmaların geliştirilmesinde ve yeni hizmet alanlarında başarılı olunmasında müşterilerin duyduğu güvenin oldukça önemli bir yeri var."

Müşteri Işıkaltun da, Karaman Belediyesi’nden emekli olduğunu ve her ay düzenli olarak PTT Şubesine gelerek Erdemli'de okuyan torununa para gönderdiğini söyleyerek, PTT’nin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi.



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