GÜNCELLEME - Karaman'da bir kişi tartıştığı hemşireyi silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, tartıştığı hemşireyi tabancayla yaralayarak aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen Hüseyin B. (28), burada görevli hemşire Emine A. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Ağır yaralanan hemşire ve şüpheli, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

- Vali Akkoyun'un açıklaması

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve Hastane Başhekimi Ahmet Yılmaz'dan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde görevli hemşirenin, şüpheli tarafından silahla yaralandığını söyledi.

Olaya 112 Acil Servis ekiplerinin anında müdahale ettiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş. Hüseyin B, Emine hemşiremizi yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste bulunmuştur. İki yaralının Eğitim ve Araştırma Hastanemizde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelerine göre iki kişi teyze çocukları. Aralarında daha önceden tespit edilmiş bir husumetin olmadığı şuan için tespitlerimiz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve tahkikat devam ediyor. Yaralılarımızın ameliyatları devam ediyor. Ameliyat sonrası ümit ediyoruz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz."

Akkoyun, şüphelinin, hemşireye karşı duygusal yakınlığı olduğu ancak karşılık bulamadığı için olayı gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin, "Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, teyit edilmemiş bir bilgi. Soruşturma sonrası durum netliğe kavuşacak." dedi.

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