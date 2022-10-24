Karaman Valisi Akkoyun, Taşkale Göletinin vana açılış törenine katıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Taşkale Göleti'nin vana açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akkoyun, yapılan gölet aracılığıyla 4 bin dekarlık bir alanın sulanarak, bölgede 400-500 kişilik ilave istihdamın sağlanacağını belirterek, devletin her zaman çiftçilerin ve üreticilerin yanında olduğunu söyledi.

Karaman'da refahı daha da arttırmaya yönelik bugüne kadar birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Bundan sonra da yatırımlar ara vermeksizin devam edecek. Bölgemizin kalkınması ve gelişmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göletin Taşkale köyü ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tören sonunda gölet vanaları açılarak tarlalara su verildi.

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