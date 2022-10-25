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Karaman'da silahla yaralanan hemşire ile intihar girişiminde bulunan şüphelinin tedavisi sürüyor

AA

Karaman'da silahla yaralanan hemşire ile intihar girişiminde bulunan şüphelinin tedavisi sürüyor

KARAMAN (AA) - Karaman'da silahla yaralanan hemşire ile intihar girişiminde bulunan şüphelinin tedavisi devam ediyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hemşire Emine A (26), dün olayın ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 13 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Emine A'nın sabah saatlerinde duran kalbinin müdahaleyle çalıştırıldığı öğrenildi.

Emine A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Hüseyin B'nin de yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Hüseyin B'nin olay günü üzerinde "Sevdam bir nefes gibi çekmezsem ölürüm" yazılı çiçekle Emine A'nın yanına gittiği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen Hüseyin B, burada görevli hemşire Emine A. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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