Ermenek'te yaşamını yitiren madencilere yakınlarının özlemi dinmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermenek'te yaşamını yitiren madencilere yakınlarının özlemi dinmiyor

AA

Ermenek'te yaşamını yitiren madencilere yakınlarının özlemi dinmiyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında, su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 8 yıl geçse de yakınlarının madencilere özlemi ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Pamuklu köyü Cenne mevkisinde 28 Ekim 2014'te Has Şekerler Madencilik Şirketine ait linyit ocağında meydana gelen maden faciasında, 38 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın üzerinden geçen 8 yılda, madenci yakınları, kaybettiklerinin ardından gözyaşı dökerken bir taraftan da hayat mücadelesini sürdürüyor.

Acının en fazla yaşandığı yerlerden biri de Aşağıçağlar köyü... Kazada hayatını kaybeden İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Ali Haznedar ve Kerim Haznedar'ın kabirleri köy mezarlığında yan yana bulunuyor.

Yakınlarının kabirlerini kazanın 8'inci yılında ziyaret eden madenci eş ve çocukları, duygu dolu anlar yaşadı.

Kazancı beldesi Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan ve olayın ardından kurtarma çalışmaları sürerken "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle hafızalarda yer alan Ayşe Gökçe, 2 yıl önce 28 Eylül'de eşi Recep Gökçe'yi Kovid-19'dan kaybedince acısı ikiye katlandı.

- "Gelinim torunum gitti. Dağıldık, yapayalnız kaldım"

Ayşe Gökçe, AA muhabirine, oğlu ve eşini çok özlediğini söyledi.

Oğlunun acısının, kazanın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen halen dinmediğini vurgulayan Gökçe şunları kaydetti:

"Özlüyorum ama özlesem ne yapacağım? Dün gibi bugün gibi 8 sene olmuş. Ne oğlum kaldı, ne kocam kaldı. Kocam da gitti oğlum da gitti. Uzun zamandır mezarlarına da gidemiyorum. Bartın'daki kazayı duydum, üzüldüm ama üzülsem ne yapacağım, elimden bir gelen mi var? Giden gitti. Şimdi yanımda kimse kalmadı. Çocuklar başka yerlerde. Yanımda oğlum vardı, kocam vardı, öldüler. Gelinim torunum gitti. Dağıldık, yapayalnız kaldım."

- "8 yıl geçti dile kolay"

Kazada eşini kaybeden Şadiye Çoksöyler de acılarının hiç azalmadığını aktardı.

Acılarıyla yaşamaya alışmaya çalıştıklarını anlatan Çoksöyler, "8 yıl geçti dile kolay. Bartın'da 41 canımızı daha kaybettik. Onların acısını yürekten paylaşıyorum. Şehitlerimize rahmet yaralılarımıza acil şifa, ölenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Bu acıyı sadece yaşayanlar bilir. 8 yıl geçti, çocuklarımız beşikteydi, büyüdüler. Onlarla birlikte biz de büyüdük." diye konuştu.

Kazada eşini kaybeden Fadime Haznedar ise o günü hiç unutamadığını, acılarının hiç bitmediğini söyledi.

Yedikleri yemeğin bile tadı olmadığını aktaran Haznedar, Bartın'daki maden kazasına da çok üzüldüklerini bildirdi.

Bartın'daki kazayı duyduklarında 2014'teki acıyı tekrar yaşadıklarını dile getiren Haznedar, "Yine ocaklar söndü. Konuşamıyorum, titriyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Biz bu acıları çektik. Onlar orada, biz burada yandık ama olmadı. Başları sağ olsun. O yetim evlatların Allah yardımcıları olsun. Oraya gitmek istedim, gidemedim. İşte şimdi mezardayız. Başındayız, 'Kalk' desen kalkmaz, sadece rüyana gelirse görürsün. Onu da Allah izin verirse." ifadesini kullandı.

Kazada 2 oğlunu kaybeden Şükrü Haznedar da üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen olayı dün gibi hatırladıklarını, her mezar ziyaretinde aynı acıları yaşadıklarını anlattı.

Kazada eşi Kerim Haznedar'ı kaybeden Şadiye Haznedar da acılarının sürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KARAMAN - TRAKTÖRÜNÜN TEKERİ ALTINDA KALAN ÇİFTÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARAMAN - TRAKTÖRÜNÜN TEKERİ ALTINDA ...
Traktörünün tekeri altında kalan çiftçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Traktörünün tekeri altında kalan çiftçiyi itfaiye ...
(Görüntülü) EMİNE HEMŞİRE,  MESAİ ARKADAŞLARININ GÖZYAŞI EŞLİĞİNDE KONYA&#039;YA SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EMİNE HEMŞİRE,  MESAİ ARKADAŞLARININ ...
Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti (3)
YEREL HABERLER Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine ...
Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti (2)
YEREL HABERLER Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine ...
Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar girişiminde bulunan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
YEREL HABERLER Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar ...
(Görüntülü)8 YAŞINDAKİ MADENCİ ÇOCUĞU SARE BABAMI HİÇ GÖRMEDİM, SARILAMADIM
YEREL HABERLER (Görüntülü)8 YAŞINDAKİ MADENCİ ÇOCUĞU SARE BABAMI HİÇ ...
8 yaşındaki madenci çocuğu Sare: Babamı hiç görmedim, sarılamadım
YEREL HABERLER 8 yaşındaki madenci çocuğu Sare: Babamı hiç görmedim, ...
Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti
YEREL HABERLER Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine ...
(Görüntülü) EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE SALDIRIYA UĞRAYAN EMİNE HEMŞİRE, BİR BÖBREĞİNİ KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE SALDIRIYA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.