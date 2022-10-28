29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Akkoyun, mesajında, kökleri çok derinlerde ulu bir çınar timsali Türkiye Cumhuriyeti'nin engin tecrübe, binlerce yıllık birikim ve kadim medeniyet üzerine tesis edildiğini belirtti.

Bundan 99 yıl önce aziz milletin, çelikten iradesiyle yedi düvele karşı verdiği destansı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığını, bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bizler de bugün tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, devletimizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma her alanda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla kalkındırmaya, geliştirmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz."

Başkan Kalaycı da Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümü coşkusunu ve heyecanını, millet olarak hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Cumhuriyetin milletin azmi ve iman gücüyle gerçekleştirdiği büyük bir milli mücadelenin sonucunda yazılan kahramanlık destanı olduğunu aktaran Kalaycı, "Hiç şüphe yok ki, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, milletimizin her bir ferdi için en kutsal görevdir."ifadesini kullandı.

İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Eyyup Çayır da bir mesaj yayımladı.















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