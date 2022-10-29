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Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

AA

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve meşale ile yürüyen kalabalığa polis ve jandarma ekipleri de siren çalarak eşlik etti.

Birinci İstasyon ile Molla Fenari ve İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tekrar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Yürüyüş sonrası polis ve jandarmaya bağlı motorize ekipler burada gösteri düzenledi.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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