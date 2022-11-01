Karaman'da Canhasan Höyüklerinde çalışmalara ara verildi

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KARAMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, merkeze bağlı Alaçatı köyünde 3 höyükten oluşan Canhasan Höyükleri'ndeki kazı çalışmaları yaz aylarında yapılan çalışmaların ardından tamamlandı.

Kazı yapılan alan mevsim şartlarından etkilenmemek için üzeri tekrar toprakla kapatıldı. 2023 yılının yaz aylarında kazı çalışmalarına tekrar başlanacak.

Kazı başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl kazıların sone erdiğini, yazın kazı çalışmalarının tekrar başlayacağını söyledi.

Önümüzdeki sezonda kazı ekibine daha çok uzmanın gelmesini beklediklerini ifade eden Baysal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar uluslararası bir çalışmaya dönüşmekle kalmayacak öğrencilerimizin yetişmesi için de çok önemli platform oluşturacak. Türkiye'de uzman azlığını göz önüne aldığımızda bu tür çalışmalar bizim için uzman yetiştirebilmek adına önemli. Bizim kazı iznimiz 10 yıl. Fakat ben buradaki kazıların en az 50 yıl devam edeceğini düşünüyorum."



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