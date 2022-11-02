Karaman'da kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonet ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Mevlüt A. Yönetimindeki 70 ABC 107 plakalı işçi servisi, Beyazkent Mahallesi 1004. Sokakta, Abdulkerim B. idaresindeki 70 BA 754 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada savrulan işçi servisi bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Servisteki 12 işçi yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan sokak araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.





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