Karaman'da dünyanın en büyük mozaik bisküvisi yapılıyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP) üyeleri, dünyanın en büyük mozaik bisküvisini yapmak için çalışmalara başladı.

Dernek üyeleri, Karaman ve bisküvisinin tanıtımını yapmak için "Buğdayın Hikayesi" isimli bir proje geliştirdi.

Yapılan çalışmayla 20 kişilik ekip Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Taha Akgül Spor Salon zeminine 300 bin adet pötibör bisküvi kullanarak buğday başağı motifi çizecek.



- 3 ton bisküvi kullanılacak

7 gün sürecek çalışmanın ardından tamamlanması planlanan dünyanın en büyük mozaik bisküvisi, 10 Kasım'da düzenlenecek törenle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buğdayın Hikayesi Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden olan Canhasan Höyüklerindeki buğdaydan başlayan bir hikaye. Günümüze kadar gelmiş ve bu proje kapsamında dünyanın en büyük mozaik bisküvisini 10 Kasımda burada yapacağız. Derneğimizin çalışmaları kapsamındaki en önemli projemiz bu." dedi.



Dünyanın en büyük mozaikleme bisküvisinin geçmişte Japonya'ya da 300 metrekare olarak yapıldığını dile getiren Duru, "Bizim buradaki çalışmalarımız 800 metre kare üzerine. Yaklaşık 300 bin adet pötibör bisküviden yapılacak. Çalışmalarımıza başladık. 10 Kasım'da tamamlamış olacağız. Çalışma kapsamında 3 tona yakın bisküvi kullanılacak." diye konuştu.



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