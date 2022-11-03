Vali Akkoyun Ermenek ilçesini ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ermenek ilçesini ziyaret etti.



İlk olarak ilçede esnaflarla bir araya gelen Akkoyun esnafların ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Daha sonra Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret geçen Vali Akkoyun, özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra Hatice ve Hakkı Polat Huzurevini ziyaret eden Akkoyun huzurevi sakinleriyle görüştü.

Son olarak Ermenek Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten tesis hakkında bilgi aldı.

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