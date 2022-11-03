Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an kursunda deprem tatbikatına katıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an kursu öğrencileriyle "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı.

Sultan Ahmet Hüseyin Mehmet Çavaş Kur'an kursunda düzenlenen tatbikatta, deprem anında ilk yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı.

Daha sonra tatbikat gereği Vali Tuncay Akkoyun ve öğrenciler kontrollü biçimde binadan çıkış yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han burada yaptığı konuşmada, 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Müftülük ve Kur'an kurslarındaki idari personel, öğretici ve öğrencilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildiğini ifade eden Han, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 81 ilimizde eş zamanlı yapılan tatbikat, ilimizde de ilçelerimiz dahil olmak üzere 2 müftülük binası ve 65 Kuran kursunda; 56 müftülük personeli, 127 öğretici, 1844 öğrenci, 33 yardımcı personel ile toplam 2 bin 60 kişi ile belirtilen saatte icra edildi. Derslik ve diğer alanlarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapılarak planlı bir şekilde binanın boşaltılması ve önceden belirlenen toplanma alanlarında izdihama yol açmadan toplanılması hedeflenmektedir."

Tatbikata Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

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