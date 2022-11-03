Karaman'da yurtta kalan kız öğrenciler kan bağışında bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaman Kız Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönülle Bağışlıyorum" etkinliği kapsamında kan bağışında bulundu.



İlk olarak Karaman Kız Yurdu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 20 genç, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Kızılay kan alma aracında kan bağışında bulundular.

Bağışçı öğrencilerden Rümeyse Örüker, Karaman Kız Yurdu olarak kan bağışında bulunmak ve ihtiyacı olan hastalarında yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu anlamlı hafta için #GönülleBağışlıyorum etiketi ile destek kampanyası başlatmış. Bizlerde bakanlığımızın gönüllü gençleri olarak böyle bir etkinliğe duyarsız kalmak istemedik. Toplumumuzun da kan bağışı etkinliklerine duyarsız kalmamalarını ve kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Bu vesile ile herkesin Kızılay haftasını kutluyoruz." dedi.

Gençlerin kan verme konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de şöyle konuştu:

"Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında il müdürlüğümüze bağlı kız ve erkek yurtlarımızda kalan öğrencilerimize böylesine hassas bir konuya duyarlılık gösterdikleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimiz kan bağışında bulunarak ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir destek sağlıyor. Kan bağışı etkinlimiz GSB ailemiz ve gönüllü gençlerimiz ile hafta boyunca devam edecek."

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