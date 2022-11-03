Karaman'da kayıp kişinin cesedi, kardeşinin elma bahçesinde bulundu

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KARAMAN (AA) - Karaman'da kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi bulundu.

Halil Kocaer (68), dün öğle saatlerinde ayrıldığı Hisar Mahallesi'ndeki evine dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kocaer'in Otogar Kavşağı'ndan Bucakışla yolu istikametine bisikletiyle geçtiğini belirledi.

Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kocaer'in cesedini, kardeşinin elma bahçesinde buldu.

Üzerinde yanıklar olduğu görülen Kocaer'in cesedi, incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.







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