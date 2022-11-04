Karaman'da, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Siberay" Projeleri tanıtımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda " En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Siberay" Projelerinin tanıtımında velilerle bir araya geldi.

Bifa Ortaokulu, Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Oğuzhan Küçük İmam Hatip Ortaokulu velilerinin de katıldığı programda, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" tanıtıldı.

Programda gerçekleştirilen sunumda, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, UYUMA Projesi, madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele merkezleri gibi konularda bilgi verildi.

Daha sonra güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla her yaş grubundan vatandaşları bilinçlendirmeyi amaç edinen "Siberay" projesi tanıtılarak, dijital sözleşme, profil oluşturma, profil güvenliği, profil gizliliği ve suç teşkil eden davranışlarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Akkoyun, sadece uyuşturucu bağımlılığı değil, teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere devlet olarak bağımlılık çeşitlerinin her türlüsüne karşı mücadele verildiğini belirterek, bağımlılıkla mücadelede ailenin kritik rolüne dikkati çekti.

Bağımlılıkla mücadelenin ilk olarak evde başladığına işaret eden Akkoyun, genç bireylerin ve çocukların bağımlılığın her türlüsüne karşı korunması için özellikle annelere çok büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.