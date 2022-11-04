Karaman'da üniversite öğrencilerinden şehit ailelerine ziyaret

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında kalan üniversite öğrencileri Karamanlı şehit aileleriyle bir araya geldi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Erkek Yurdu ve Nefise Sultan Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Karamanlı şehitler Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük ve Tankçı Er Mustafa Altunbaş'ın baba ocağını ziyaret ederek, şehit aileleriyle görüştü.

Ziyarette üniversite öğrencileri, "Şehitlerimizin geride kalan anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Düzenlenen ziyarette şehit annesi Şerife Küçük, şehit oğlu hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Şehidinin fotoğraflarını ve hatıralarını üniversite öğrencileriyle paylaşan Küçük ailesi, öğrencilere ve yetkililere teşekkür etti.



Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle ziyaret sona erdi.











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