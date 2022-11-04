GÜNCELLEME - Karaman'da hemşireyi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı hemşireyi tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli tutuklandı.

Hüseyin B'nin (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hemşire Emine A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, görevli hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı öne sürülmüştü.

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