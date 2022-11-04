KMÜ'de "Nurettin Topçu'nun Düşünce Dünyası" konulu konferans

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından "Nurettin Topçu'nun Düşünce Dünyası" konulu konferans düzenlendi.

KMÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve KMÜ Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın konuşmacı olduğu konferans Sosyoloji Topluluk Başkanı Nurbanu Suci'nin selamlama konuşması ile başladı.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Karaman, öğrencilere Nurettin Topçu'nun hayatını ve düşünce dünyasını anlattı.

Karaman, NurettinTopçu'nun Türk Milletinin 20'nci yüz yılda yetiştirdiği en önemli düşünürlerden birisi olduğunu söyledi.



Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe alanında doktora yapan ilk Türk öğrenci olan Nurettin Topçu'nun, Türkiye'de de ahlak alanında doktora yapan ilk öğrenci olduğunu belirten Karaman, " Doktora çalışması Sorbonne Üniversitesi felsefe jürisi tarafından en başarılı doktora tezi seçilen Nurettin Topçu ödüle layık görülür. Jüri tarafından ödül olarak talebinin ne olduğu sorulan Nurettin Topçu, Sorbonne Üniversitesi’nin giriş ve çıkış kulelerinde ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmasını ve savunmasını verdiği sınıfta İstiklal Marşımızın okunmasını ister. İşte Topçu'nun millete, ülkeye ve bayrağa bakışı bu şekildedir. " dedi.

Topçu'nun 1934 yılında ülkesine vefa borcu olduğunu söyleyerek Türkiye'ye döndüğünü ifade eden Karaman şunları kaydetti:



"Nurettin Topçu, hocasının tüm ikna çabalarına rağmen Fransa'da kalıp akademisyen olmayı kabul etmemiştir. Ülke, millet ve bayrak sevgisiyle ülkeye dönen Nurettin Topçu muhafazakâr olduğu için İstanbul Üniversitesi'ne kabul edilmemiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde doçent olarak Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Nurettin Topçu, kırk yıl öğretmenlik yapmıştır ve 20'nin üzerinde eser ile çok sayıda makale yazmıştır. Öğretmenliğinin ilk yılında İzmir'e sürgün edilen Nurettin Topçu, Hareket Dergisini çıkarmış ve vefatına kadar da bu dergi çıkmaya devam etmiştir. 1974 yılında emekli olan Topçu, son güne kadar derslere girmeye devam etmiştir."

Nurettin Topçu için Müslüman olmanın insan ahlakına sahip olmak olduğunu dile getiren Karaman, "Topçu, işin gösteriş boyutunda olmayan, kendine has düşünceleri olan ve herhangi bir grubun adamı olmayan birisidir. Nurettin Topçu, alemde ahlaktan daha güzel bir şey olmadığını dile getirmiştir. Gençlerimiz böyle insanları örnek almalıdır." diye konuştu.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından hediye takdimi ile sona erdi.

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