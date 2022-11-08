Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun İl Özel İdaresini ziyaret etti.
Öğle yemeğinde işçilerle bir araya gelen Akkoyun, 2022'de köylerde gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinde üstün gayret ve fedakarlıkla çalışan işçilere teşekkür etti.
- İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taşkıran, Vali Akkoyun ziyareti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.
Taşkıran, ziyarette Akkoyun'a İletişim Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Akkoyun'da Taşkıran'a yeni görevinde başarılar diledi.