AK Parti İl yönetiminden köy ziyaretleri

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, "Hane Halkı ve Seçmen Ziyaretleri" kapsamında köy ziyaretlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta 20 köyde çalışma organize ettiklerini belirtti.

Ziyarette tüm köylüleri kapı kapı ziyaret edip istek ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettik. 'Türkiye İçin Güven ve İstikrar' adlı broşürlerimizi dağıttık. Karaman'da yaptığımız çalışmalarda toplamda bin 548 hane ziyareti ve 4 bin 443 seçmen ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. Hükümetimizin yaptığı çalışmaları birebir anlatmak ve Türkiye yüzyılı için AK Parti'mizin vizyonunu açıklamak bize gurur ve heyecan veriyor."

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