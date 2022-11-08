Spor salonunda yaklaşık 3 ton bisküvi kullanılarak buğday başağı motifi yapılıyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Tanıtım ve Turizm Derneğinin (KARTAP) projesi kapsamında, 300 bin bisküvi kullanılarak buğday başağı motifi yapılıyor.

Karaman'da faaliyet gösteren KARTAP yöneticileri, kentin ve kentte üretimi yoğun şekilde yapılan bisküvinin tanıtımı için "Buğdayın Hikayesi" adlı bir proje hazırladı.

Proje kapsamında dernek yönetimi, "dünyanın en büyük mozaik bisküvisini" yapmak için 3 Kasım'da çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 kişilik ekip, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'ndaki zemine, 300 bin pötibör kullanarak buğday başağı motifi yapıyor. Proje kapsamında 3 ton bisküvinin kullanılması planlanıyor.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Rıza Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok yoğun bir mesaiyle çalıştıklarını belirtti.

Çalışmayı 20 kişilik bir ekiple yürüttüklerini ve tamamlamak üzere olduklarını dile getiren Duru, 10 Kasım'da vatandaşın beğenisine sunacaklarını bildirdi.

Duru, mozaik bisküvinin tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine 2 gün açık kalacağını anlatarak, "Etkinlik bittikten sonra bisküvileri yem katkı maddesi olarak yem sanayilerine vereceğiz." dedi.

- Açılışın ardından tescil edilecek

Bunun "dünyanın en büyük mozaik bisküvisi" olacağını ve 300 bin bisküviden oluşacağını vurgulayan Duru, şunları kaydetti:

"3 ton bisküvi kullanılıyor. Bundan önceki rekor Japonya'ya ait. Japonya 300 metrekare alanda bu çalışmayı yapmış. Biz bunu 800 metrekare alanda yapıyoruz. Yaklaşık 3 katı kadar bir bizim avantajımız var. Bu rekorun bugüne kadar hiçbir şekilde yanına bile yaklaşılmamış. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na tescil ettireceğiz. 10 Kasım'da bunu onaylayacaklar ve tescil belgesini bizlere teslim edecekler."

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